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Мадуро поблагодарил Россию за поставку вакцины от коронавируса

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российский народ и лидера страны Владимира Путина за поставку первой партии вакцины от коронавируса.

Заявление со словами признательности Мадуро опубликовал в Twitter в пятницу, 2 октября.

«Спутник V» уже здесь! Мы стали первой страной в Западном полушарии, которая начала третью фазу клинических испытаний этой вакцины от коронавируса. От имени венесуэльского народа я благодарю президента Владимира Путина и российский народ за проявленную солидарность», — написал он.

2 октября в Венесуэлу прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник-V».

Вакцинирование добровольцев в стране начнется в ближайшие дни в рамках проведения двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования препарата. В исследовании примут участие 2000 человек.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Препарат разработан специалистами Центра имени Гамалеи и получил название «Спутник V».

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