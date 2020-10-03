Мадуро поблагодарил Россию за поставку вакцины от коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российский народ и лидера страны Владимира Путина за поставку первой партии вакцины от коронавируса.

Заявление со словами признательности Мадуро опубликовал в Twitter в пятницу, 2 октября.

«Спутник V» уже здесь! Мы стали первой страной в Западном полушарии, которая начала третью фазу клинических испытаний этой вакцины от коронавируса. От имени венесуэльского народа я благодарю президента Владимира Путина и российский народ за проявленную солидарность», — написал он.

¡Es un momento histórico para la Patria! Hoy recibimos el primer lote de vacunas #SputnikV para fase 3 del ensayo clínico contra el #COVIDー19. En nombre del Pdte. @NicolasMaduro y de todo el pueblo venezolano, agradecemos a nuestra hermana #Rusia y a su Pdte. Vladimir Putin. pic.twitter.com/GMW7wvEUxR — Delcy Rodríguez (@drodriven2) October 2, 2020

2 октября в Венесуэлу прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник-V».

Вакцинирование добровольцев в стране начнется в ближайшие дни в рамках проведения двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования препарата. В исследовании примут участие 2000 человек.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Препарат разработан специалистами Центра имени Гамалеи и получил название «Спутник V».

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