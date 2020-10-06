Мишель Обама назвала президентство Трампа угрозой для США

Расизм, страх и разобщенность могут разрушить Соединенные Штаты, если действующий президент страны Дональд Трамп останется в Белом доме еще на один срок. Об этом заявила бывшая первая леди США Мишель Обама в видеообращении, опубликованном предвыборным штабом кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Она отметила, что сейчас США находятся в хаосе из-за главы государства, «который не подходит для этой работы», сообщает The New York Times.

«Расизм, страх и разобщенность — очень сильные орудия, и они могут разрушить эту нацию, если мы не будем бороться с ними», — сказала Обама.

По ее словам, то, что делает Трамп, — это «очередная ложь, это морально неверно и да, это расизм».

Обама противопоставила действующему главе государства бывшего вице-президента, кандидата от демократов Джо Байдена.

«Я знаю Джо, он хороший человек, который понимает трудности простых американцев», — сказала она.

Выборы президента США пройдут 3 ноября, досрочное голосование уже проходит.

Ранее, 30 сентября, Трамп заявил, что всегда осуждал сторонников идеи превосходства белой расы. Вместе с тем, 26 сентября, Трамп высказал мнение, что движение Black Lives Matter (BLM) наносит вред сообществам темнокожих американцев.