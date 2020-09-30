Трамп заявил о своем осуждении сторонников превосходства белой расы

Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда осуждал сторонников идей превосходства белой расы. Об этом он сообщил журналистам перед вылетом в штат Миннесота, где должен выступить на предвыборном митинге.

«Я всегда осуждал это в любой форме», — сказал он.

Вопрос возник после того, как накануне во время дебатов со своим соперником, кандидатом от демократов на предстоящих выборах Джозефом Байденом Трамп призвал ультраправое движение Proud Boys («Гордые парни») не вмешиваться в происходящие в стране протесты.

«Я не знаю, кто такие Proud Boys, но кто бы они ни были, им надо оставаться в стороне и дать правоохранительным органам выполнять свою работу», — сказал президент, видео выступления которого опубликовано на его странице в Twitter.

Движение Proud Boys («Гордые парни») было создано в 2016 году соучредителем журнала Vice Гэвином МакИннесом, который позднее дистанцировался от группировки. Proud Boys оспаривают идеи политкорректности и феминизма, настаивая на том, что не являются националистической организацией и не разделяют идею превосходства белой расы. В 2018 году Федеральное бюро расследований (FBI) классифицировало группировку как экстремистскую.

Ранее, 26 сентября, Трамп высказал мнение, что движение Black Lives Matter (BLM) наносит вред сообществам темнокожих американцев.

По его словам, именно сторонники BLM инициировали беспорядки, волна которых летом прокатилась по городам США.

Трамп также вновь раскритиковал своего конкурента на предстоящих президентских выборах Байдена и его политику, заявив, что «расовая справедливость начнется, когда Джо Байден уйдет на пенсию из публичной жизни».

Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.