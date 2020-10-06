Систему онлайн-отслеживания автобусов внедрят в Магадане

В Магадане планируют установить новые остановочные комплексы и внедрить систему Go2Bus, отслеживающую транспорт. Об этом на еженедельном брифинге рассказал мэр города Юрий Гришан.

По его словам, в программу транспортного обслуживания были внесены изменения. В нее добавили 10 новых остановок, которые должны установить уже в этом году. Столько же планируется обустроить в следующем, пишет ИА MagadanMedia.

Также власти приступили к закупке специальных трекеров, отслеживающих местоположение. Их установят в каждой единице общественного транспорта города. Таким образом пассажир сможет видеть, где находится его автобус и через какое время он подъедет к остановке.

«Есть социальные партнеры, которые взяли блоки «торговля» и «остановка», устанавливают информационные табло. Первое табло появится на большой остановке «Автовокзал». Сейчас новый собственник согласовал устройство этого информационного табло», — заявил мэр и добавил, что устанавливать технику будут в местах, где ее не разобьют.

19 сентября департамент транспорта Москвы сообщил о совместных планах с компанией «Яндекс» по тестированию беспилотного трамвая в столице.