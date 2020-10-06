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Оппозиционный депутат возглавил парламент Киргизии

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Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов ушел в отставку, после чего врио главы правительства страны стал оппозиционный депутат Садыр Жапаров. Об этом сообщает портал 24kg во вторник, 6 октября.

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Кандидатуру бывшего парламентария поддержали депутаты, собравшиеся в отеле «Достук» в Бишкеке. В ходе этой же встречи они дали согласие на избрание Мыктыбека Абдылдаева спикером Жогорку Кенеша (парламента республики).

Ранее во вторник на фоне протестов, разгоревшихся после выборов в Жогорку Кенеша, в отставку также подал спикер парламента Дастанбек Джумабеков.

6 октября Центризбирком республики также признал результаты прошедших выборов недействительными.

Парламентские выборы в Киргизии состоялись 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, но в итоге набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

На следующий день, 5 октября, сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии столицы, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Митингующие освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также некоторых депутатов.

На фоне протестов подал в отставку мэр киргизской столицы Азиз Суракматов.

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