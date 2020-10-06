ЕС обсудит заявление ОЗХО по Навальному 15–16 октября

Евросоюз осуждает ситуацию с предполагаемым «применением химического оружия» в случае с российским блогером Алексеем Навальным, рассмотрит ситуацию на саммите 15–16 октября. Об этом во вторник, 6 октября, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС–Украина в Брюсселе.

«Мы уже говорили после саммита, что осуждаем эту попытку убийства с помощью химического оружия. И очень скоро на саммите у нас будет возможность вернуться к этому важному для нас вопросу», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот же день в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого найдены в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В сообщении также отмечалось, что найденное вещество имеет лишь структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не обнаружили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.