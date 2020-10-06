Генсек ООН призвал к прекращению насилия в ходе протестов в Киргизии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал конфликтующие стороны в Киргизии прекратить насилие и начать диалог. Об этом говорится в его заявлении, распространенном во вторник, 6 октября.

В тексте указано, что Гутерриш внимательно следит за ситуацией в республике, где после парламентских выборов 4 октября вспыхнули протесты.

«Генеральный секретарь выражает сожаление в связи с гибелью людей и настоятельно призывает всех причастных к этому людей проявлять максимальную сдержанность и отказаться от насилия», — отмечается в заявлении.

По мнению Гутерриша, жители Киргизии должны вступить в диалог с властями и договориться о путях продвижения вперед в конституционных рамках.

В сообщении указывается, что ООН «готова поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование, в том числе через свой Региональный центр по превентивной дипломатии для Центральной Азии».

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. За 120 мест в парламенте боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре политсилы из 16 участвовавших в голосовании.

В понедельник, 5 октября, сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Митингующие освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти. На фоне беспорядков мэр Бишкека Азиз Суракматов решил уйти в отставку по собственному желанию.