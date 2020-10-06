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Врач Трампа рассказал о его самочувствии

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Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, после выписки из военного госпиталя чувствует себя хорошо. Об этом заявил лечащий врач главы государства Шон Конли.

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«Жизненно важные показатели стабильны, уровень насыщения кислородом 95–97%. В целом у него всё по-прежнему хорошо», — говорится в заявлении Конли, распространенном 6 октября.

По его словам, утром Трампа в его резиденции осмотрела группа медиков.

«Cегодня он не сообщил ни о каких симптомах коронавируса», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Накануне директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предположил, что состояние Трампа может ухудшиться.

Трамп в понедельник, 5 октября, выписался из военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он находился на лечении три дня с диагнозом «коронавирус».

Глава Соединенных Штатов по возвращении в Белый дом из больницы записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии и призвал американцев не бояться коронавируса.

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