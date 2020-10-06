Врач Трампа рассказал о его самочувствии

Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, после выписки из военного госпиталя чувствует себя хорошо. Об этом заявил лечащий врач главы государства Шон Конли.

«Жизненно важные показатели стабильны, уровень насыщения кислородом 95–97%. В целом у него всё по-прежнему хорошо», — говорится в заявлении Конли, распространенном 6 октября.

По его словам, утром Трампа в его резиденции осмотрела группа медиков.

«Cегодня он не сообщил ни о каких симптомах коронавируса», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Накануне директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предположил, что состояние Трампа может ухудшиться.

Трамп в понедельник, 5 октября, выписался из военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он находился на лечении три дня с диагнозом «коронавирус».

Глава Соединенных Штатов по возвращении в Белый дом из больницы записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии и призвал американцев не бояться коронавируса.