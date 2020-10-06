Путин рассказал о сделавших прививку от коронавируса родственниках

Президент России Владимир Путин рассказал во вторник, 6 октября, о своих близких, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сообщил на встрече с украинским политиком, главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«В моем окружении и близкие мне люди, и близкие родственники мои вакцинировались, и сотрудники, кто вокруг меня работает. Речь идет о десятках людей, это человек 50, из них у семи-восьми человек температура поднималась», — сказал глава государства.

Также он рассказал, что почти все руководство Министерства обороны РФ привилось от коронавируса, сообщает телеканал «Звезда».

Медведчук сообщил российскому лидеру, что он сам, его жена и сын привились российской вакциной.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России, сообщает телеканал «360». Препарат, разработанный специалистами центра имени Гамалеи, получил название «Спутник V». Путин рассказал, что среди добровольцев, испытавших препарат, была и его дочь.

Вторую вакцину от этой инфекции разработал научный центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Отмечалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

Ранее 6 октября Путин выразил уверенность, что в скором времени в стране появится третья вакцина от коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев коронавирус охватил более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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