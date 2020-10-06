Песков прокомментировал ситуацию в Киргизии

Ситуация в Киргизии — вопрос внутреннего диалога киргизов, именно они должны урегулировать эту ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 октября.

«Сейчас президентом Киргизии является [Сооронбай] Жээнбеков, он глава государства в настоящее время, всё остальное — вопрос внутреннего диалога киргизов, именно они должны урегулировать эту ситуацию», — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия поддержать Атамбаева или Жээнбекова.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. За 120 мест в парламенте боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре политсилы из 16 участвовавших в голосовании.

В понедельник, 5 октября, сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Митингующие освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшие в государстве попыткой захвата власти. На фоне беспорядков мэр Бишкека Азиз Суракматов решил уйти в отставку по собственному желанию.

Во вторник ЦИК признала недействительными итоги парламентских выборов в Киргизии. Спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков, а также губернаторы четырех областей Киргизии, мэр Бишкека и ряд других чиновников подали в отставку.