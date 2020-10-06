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Фадеев резко высказался о российском кинематографе

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Музыкальный продюсер Максим Фадеев во второй части интервью YouTube-каналу «Метаметрика» раскритиковал современный российский кинематограф.

«Я смотрел его через BadComedian (российский видеоблогер и обозреватель кинофильмов. — Ред.), наверное. Я лучше посмотрю, я серьезно сейчас говорю, я лучше посмотрю BadComedian, чем я посмотрю российское кино, которое в принципе такое же, только длиннее», — сказал продюсер, добавив, что блогер «очень четко (...) обличает» отечественные ленты.

Фадеев также указал на то, что бюджетные средства, выделенные на съемки фильмов, зачастую тратятся не по назначению.

«И представьте, у кормушки там не так много людей. А что такое миллиард? Господи! Надо же еще кино снять, да. Да попилить — еще половина. Если бы у нас кино снимали, не попилив, у нас было хорошее кино. У нас бюджет берется, делится, а что остается, на то и снимаем», — сказал он.

Первая часть интервью Фадеева была опубликована в конце сентября. В ней он, в частности, заявил, что считает многих молодых рэперов животными из-за текстов, в которых содержатся призывы к употреблению наркотиков. Продюсер также отметил, что нередко исполнители «берут западную музыку, кладут свои тексты, причем «раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять».

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