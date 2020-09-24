Фадеев назвал молодых рэперов животными

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что считает молодых рэперов животными, а их музыку — дуростью. Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу «Метаметрика».

Как объяснил артист, молодые исполнители «берут западную музыку, кладут свои тексты, причем: «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять». При этом слова песен непонятны и зачастую являются «дуростью». В то же время продюсер признался, что так называемая новая школа рэпа его «качает».

«Но когда они призывают употреблять наркотики, когда они призывают… я даже не хочу говорить. Не хочу просто произносить это. Вот когда эти люди это произносят, я их перестаю считать людьми и артистами, я их считаю животными», — заявил он.

По мнению Фадеева, «сейчас нет творчества, есть только форма», а популярность артистов зависит от их имиджа и эпатажного поведения на сцене. Такое положение вещей продюсер объяснил отсутствием культуры.

«Сейчас происходит зомбилэнд, просто все друг у друга копируют. Сейчас как раз скопировать считается нормой. Раньше я думал, что, когда появится интернет, будет сложно воровать, и тогда, наоборот, (искусство. — Ред.) будет процветать. Всё получилось ровно наоборот», — отметил артист.

Ранее, в июне, Максим Фадеев поразил подписчиков в Instagram своим фото после похудения на 100 кг. Коллеги по сцене поблагодарили продюсера за мотивацию, а диетологи обеспокоились состоянием здоровья артиста.