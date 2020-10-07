 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Сеансы гипноза: главные фильмы ММКФ связаны с Россией

Психомагия, лунатизм и философия Соловьева — вот лишь некоторые темы представленных картин
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Главный слайд
Начало статьи
Сеансы гипноза: главные фильмы ММКФ связаны с Россией
2020-10-06 16:26:35">
2020-10-06 16:26:35
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итоги ММКФ будут объявлены 7 октября, но призы никогда не были на этом смотре главным делом. Крупнейшая в стране выставка достижений киноискусства, самая большая панорама современного кино — за это фестиваль так любит зритель. Были опасения, что пандемия помешает смотру стать событием, но они не подтвердились: качественного кино было много, и некоторые названия просто необходимо запомнить, чтобы потом не пропустить в прокате. Тем более что во всех этих картинах есть прямая связь с Россией. «Известия» выбрали главные произведения завершающегося ММКФ. В список не вошел лишь фильм открытия «Серебряные коньки»: на публикации о картине прокатчик наложил эмбарго.

Защищенный экран: ММКФ стартует в усеченном формате
Пять из 13 фильмов основного конкурса — российского производства

«Блокадный дневник» (Андрей Зайцев)

Уже по первым рекламным материалам можно было предположить, что новый фильм Андрея Зайцева станет главным скандалом ММКФ и точно самым заметным событием в международном конкурсе. В игровом кино он успел прежде сделать не так уж много. «Бездельники» под музыку Виктора Цоя и «14+» о первой любви — камерные, милые, сентиментальные истории. Другое дело, что Зайцев — крупный теледокументалист, и среди главных волнующих его тем — суровая, неприглядная правда о Великой Отечественной войне. «Дневник» вышел оттуда, он, как и самый известный докфильм Зайцева «Веселый солдат» о Викторе Астафьеве, построен на сочетании постановочного и неигрового методов.

Сеансы гипноза
ммкф
Фото: Сентябрь
Время исповеди: программа «Кинотавра» полна автобиографических сюжетов
Похоже, карантин заставил многих понять, что нет ничего важнее их собственного опыта

Главная героиня нового фильма — Ольга Берггольц. Весь сюжет укладывается в один день и построен на ее воспоминаниях. Начинается всё с того, что она сидит в промерзшей квартире, в соседней комнате лежит закоченевшее тело ее мужа. Ольге нужно каким-то образом похоронить его и потом добраться до своего отца на другом конце города. Она отправляется в путешествие, мы следуем за ней. На ее и наших глазах разыгрываются самые страшные эпизоды «Блокадной книги». Ее гениальную «экранизацию» когда-то осуществил Александр Сокуров, она называлась «Читаем «Блокадную книгу», там ее действительно просто читали в кадре — и душа в пятки уходила. Фильм Зайцева перекликается и с этой лентой, и с «Блокадой» Лозницы. Смелое решение Зайцева самому прочитать закадровый текст — тоже от Сокурова. А от Лозницы — реализм, доведенный до гротеска, превращающийся в художественную условность за счет гипертрофированности. И актриса Василина Маковцева из лозницевской «Кроткой». А прежние фильмы Зайцева странным эхом выражены в актерах — Андрее Шибаршине и Полине Филоненко из «Бездельников», Алексее Филимонове из «14+», Софье Урицкой из «Веселого солдата».

«Гипноз» (Валерий Тодоровский)

«Гипноз» по сценарию Любови Мульменко — возвращение Тодоровского к его камерным драмам «Страна глухих» и «Мой сводный брат Франкенштейн». 16-летний Миша (Сергей Гиро) страдает лунатизмом. Родители перепробовали всё и отправили его к именитому гипнологу (Максим Суханов). Тот говорит, что Миша негипнабелен, но они всё равно могут попробовать позаниматься. Миша ходит на сеансы с удовольствием, влюбляется в пациентку профессора Полину. Это его вступление во взрослую жизнь, его отрыв от семьи, с которой он во время переходного возраста совсем потерял связь. Но всё переворачивается, когда профессор сообщает ему страшное: Полины не существует, да и всё остальное не то, чем кажется Мише.

Сеансы гипноза
ммкф
Фото: СППР

Самое интересное в фильме — его игры с жанрами, когда перед нами то история первой любви, то триллер в духе «Бойцовского клуба», то драма о власти типа «Мастера», то почти что «Комбинат «Надежда» про подрастающее поколение, то выворот в сторону разрушительного «Плюмбума». Энергия Максима Суханова затягивает не только послушных ему персонажей, но и зрителя, а медленный темп картины работает как сеанс гипноза.

«Растворяться» (Ким Кидук)

Одна из главных интриг ММКФ — казахский фильм Ким Кидука, снятый на русском языке и практически без бюджета. Ким Кидук — легенда корейского кино, любимец российской публики и синефилов всего мира, победитель Венеции, автор культовых картин «Плохой парень» и «Пустой дом». У себя на родине режиссер стал жертвой #metoo, сразу несколько актрис обвинили его в домогательствах, и он был вынужден уехать из страны. У него есть квартирка в Гонконге, но последнее время Ким Кидука чаще всего можно увидеть именно в России. Здесь ему всегда рады, он завсегдатай наших фестивалей, в прошлом году был председателем жюри ММКФ, а в этом представил в конкурсе свой фильм.

Сеансы гипноза
ммкф
Фото: Kim Ki-Duk Film
О спорт, ты — миф: легенда о Стрельцове остается в лидерах проката
Больших премьер нет, зрители в залы ходят мало, но кинотеатры пока не отчаиваются

Это рассказ о девушке из Алма-Аты по имени Дин (Динара Жумагалиева). Она очень скромная, слушается папу, маму и старшего брата, живет тихо и мирно. А потом вдруг встречает девушку, как две капли воды похожую на себя внешне, но совершенно иную внутренне. Доппельгангерша неразборчива в связях, свободолюбива и взбалмошна. Девушки решают поменяться местами, чтобы помочь друг другу решить ряд наболевших проблем.

«Психомагия, искусство для исцеления» (Алехандро Ходоровский)

Апологету театра жестокости, автору «Крота» и «Священной горы», великому мистику и, возможно, изобретателю современных блокбастеров со своей знаменитой неснятой «Дюной» — Ходоровскому давно тесно в рамках какого-то одного вида искусства. Его новая картина — сплав игрового и неигрового начал, театра, балета и магического ритуала, без которого кинематограф Ходоровского вообще немыслим.

Сеансы гипноза
ммкф
Фото: Région Ile-de-France
Хандра Аль Капоне: гангстер в маразме, йети на Аляске
Что смотреть в российских кинотеатрах

Уже много лет Ходоровский одержим идеей, которую он называет психомагией — особым видом не то психотерапии, не то способа существования, когда искусство в разных формах, включая инсталляции и перформансы, врачует душевные раны человека и направляет его на путь истинный. Данный фильм — своего рода манифест, разъясняющий целительный эффект этой науки и демонстрирующий способы его применения. Очень необычно и увлекательно.

«Мальмкрог» (Кристи Пую)

Кристи Пую — флагман румынской новой волны, режиссер «Смерти господина Лазареску» и «Сьераневады». Его «Мальмкрог» был одним из самых ярких конкурсных фильмов Берлинале нынешнего года. Это радикальное, в том числе по трехчасовому метражу, высказывание в виде длинного диалога европейской знати ХХ века. С экрана звучат несколько языков, включая русский, но в основном герои беседуют по-французски, как и пристало образованным людям того времени.

Сеансы гипноза
ммкф
Фото: Bord Cadre Films

Но что самое невероятное — это экранизация произведения Владимира Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории». Книга включает в себя размышления о самых насущных вопросах современности и предельных вопросах бытия, чтобы в итоге «дорасти» до любимой соловьевской темы — Антихриста. Пую несколько переставляет акценты, меняет композицию произведения, слегка перерабатывает героев — и вот уже экранизация спорит с первоисточником, из-за чего смотреть становится еще интереснее.

RIAN_841467
Сегодня, 1 октября, открылся перенесенный из-за пандемии коронавируса 42-й Московский Международный кинофестиваль. Праздник кино продлится неделю, а «Известия» вспоминают самые яркие страницы его истории
Фото: РИА Новости/Н. Максимов
RIAN_314483
Уже самый первый ММКФ, состоявшийся в 1959 году, собрал именитых гостей со всего мира. На фото: французский актер Абель Ганс (в центре) и индийский режиссер Бимал Рой (справа) беседуют с Сергеем Бондарчуком и Зинаидой Кириенко
Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
RIAN_2311310
Впервые Советский кинофестиваль в Москве был проведен в 1935 году, что делает его вторым старейшим в мире (после Венецианского). В 1959 году фестиваль был возобновлен уже под современным названием
Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
RIAN_671250
Звездой открытия II ММКФ стала ослепительная итальянка Джина Лоллобриджида
Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
RIAN_2311762
Большой приз ММКФ в 1961 году разделили «Голый остров» (Япония, реж. Канэто Синдо) и «Чистое небо» Григория Чухрая
Фото: РИА Новости/Лев Носов
RIAN_902110
Первоначально фестиваль проводился раз в два года, а ежегодным стал лишь в 1998 году
Фото: РИА Новости/Юрий Артамонов
RIAN_2644348
Церемонии открытия первых фестивалей проходили в самых помпезных местах столицы. Так, III ММКФ стартовал в Кремлевском Дворце съездов
Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
RIAN_670882
Для москвичей советских времен ММКФ давал редкий шанс пообщаться с западными знаменитостями, к примеру с Ивом Монтаном
Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
RIAN_670886
В 1963 году Иван Пырьев вручил французской актрисе Симоне Синьоре почетный диплом III Московского международного кинофестиваля за выдающееся актерское мастерство
Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
RIAN_670661
Благодаря попавшей в советский прокат комедии «Возраст любви» аргентинка Лолита Торрес была безумно популярна в СССР. Впервые она приехала к нам в 1963 году на III ММКФ, а после этого гастролировала в Стране Советов еще 14 раз
Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
RIAN_141310
Еще один кумир советской публики, французский актер Жан Маре, был настоящей звездой европейского масштаба
Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
RIAN_477096
Французская актриса Марина Влади вошла в состав жюри IV ММКФ. Для нее это был уже второй визит на фестиваль
Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
RIAN_828982
Так выглядел Большой приз V Московского Международного кинофестиваля (1967). Начиная со следующего ММКФ вручался только Золотой приз фестиваля
Фото: РИА Новости/Галина Кмит
RIAN_476270
В 1967 году Барбара Брыльска, приехавшая на V ММКФ, еще не догадывалась, что ей предстоит стать главной новогодней актрисой СССР
Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
RIAN_831170
Гость VI ММКФ, патриарх французского кино Мишель Симон, пробует себя в образе московского таксиста на проспекте Калинина (современный Новый Арбат)
Фото: РИА Новости/Фред Гринберг
RIAN_5626558
XV ММКФ, состоявшийся в перестроечном 1987 году, стал переломным для фестиваля. Золотой приз ММКФ, врученный в последний раз, получил фильм Федерико Феллини (на фото с Кареном Шахназаровым) «Интервью»
Фото: РИА Новости/Борис Бабанов
RIAN_479164
Фестиваль 1987 года на волне интереса к происходившим в СССР переменам собрал едва ли не самый богатый в истории ММКФ урожай звезд. Жерар Депардье и Клод Берри представили в конкурсной программе фильм «Жан де Флоретт», получивший впоследствии премию «Сезар»
Фото: РИА Новости/С. Иванов
RIAN_841224
С 1989 года и поныне призы Московского международного кинофестиваля — статуэтки Святого Георгия верхом на серебряном коне, поражающего копьем дракона
Фото: РИА Новости/Галина Кмит
RIAN_89317
Легендарная Софи Лорен в 1997 году получила специальный серебряный «Святой Георгий» за вклад в мировой кинематограф
Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020