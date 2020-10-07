Сеансы гипноза: главные фильмы ММКФ связаны с Россией

Итоги ММКФ будут объявлены 7 октября, но призы никогда не были на этом смотре главным делом. Крупнейшая в стране выставка достижений киноискусства, самая большая панорама современного кино — за это фестиваль так любит зритель. Были опасения, что пандемия помешает смотру стать событием, но они не подтвердились: качественного кино было много, и некоторые названия просто необходимо запомнить, чтобы потом не пропустить в прокате. Тем более что во всех этих картинах есть прямая связь с Россией. «Известия» выбрали главные произведения завершающегося ММКФ. В список не вошел лишь фильм открытия «Серебряные коньки»: на публикации о картине прокатчик наложил эмбарго.

«Блокадный дневник» (Андрей Зайцев)

Уже по первым рекламным материалам можно было предположить, что новый фильм Андрея Зайцева станет главным скандалом ММКФ и точно самым заметным событием в международном конкурсе. В игровом кино он успел прежде сделать не так уж много. «Бездельники» под музыку Виктора Цоя и «14+» о первой любви — камерные, милые, сентиментальные истории. Другое дело, что Зайцев — крупный теледокументалист, и среди главных волнующих его тем — суровая, неприглядная правда о Великой Отечественной войне. «Дневник» вышел оттуда, он, как и самый известный докфильм Зайцева «Веселый солдат» о Викторе Астафьеве, построен на сочетании постановочного и неигрового методов.

Сеансы гипноза Фото: Сентябрь

Главная героиня нового фильма — Ольга Берггольц. Весь сюжет укладывается в один день и построен на ее воспоминаниях. Начинается всё с того, что она сидит в промерзшей квартире, в соседней комнате лежит закоченевшее тело ее мужа. Ольге нужно каким-то образом похоронить его и потом добраться до своего отца на другом конце города. Она отправляется в путешествие, мы следуем за ней. На ее и наших глазах разыгрываются самые страшные эпизоды «Блокадной книги». Ее гениальную «экранизацию» когда-то осуществил Александр Сокуров, она называлась «Читаем «Блокадную книгу», там ее действительно просто читали в кадре — и душа в пятки уходила. Фильм Зайцева перекликается и с этой лентой, и с «Блокадой» Лозницы. Смелое решение Зайцева самому прочитать закадровый текст — тоже от Сокурова. А от Лозницы — реализм, доведенный до гротеска, превращающийся в художественную условность за счет гипертрофированности. И актриса Василина Маковцева из лозницевской «Кроткой». А прежние фильмы Зайцева странным эхом выражены в актерах — Андрее Шибаршине и Полине Филоненко из «Бездельников», Алексее Филимонове из «14+», Софье Урицкой из «Веселого солдата».

«Гипноз» (Валерий Тодоровский)

«Гипноз» по сценарию Любови Мульменко — возвращение Тодоровского к его камерным драмам «Страна глухих» и «Мой сводный брат Франкенштейн». 16-летний Миша (Сергей Гиро) страдает лунатизмом. Родители перепробовали всё и отправили его к именитому гипнологу (Максим Суханов). Тот говорит, что Миша негипнабелен, но они всё равно могут попробовать позаниматься. Миша ходит на сеансы с удовольствием, влюбляется в пациентку профессора Полину. Это его вступление во взрослую жизнь, его отрыв от семьи, с которой он во время переходного возраста совсем потерял связь. Но всё переворачивается, когда профессор сообщает ему страшное: Полины не существует, да и всё остальное не то, чем кажется Мише.

Сеансы гипноза Фото: СППР

Самое интересное в фильме — его игры с жанрами, когда перед нами то история первой любви, то триллер в духе «Бойцовского клуба», то драма о власти типа «Мастера», то почти что «Комбинат «Надежда» про подрастающее поколение, то выворот в сторону разрушительного «Плюмбума». Энергия Максима Суханова затягивает не только послушных ему персонажей, но и зрителя, а медленный темп картины работает как сеанс гипноза.

«Растворяться» (Ким Кидук)

Одна из главных интриг ММКФ — казахский фильм Ким Кидука, снятый на русском языке и практически без бюджета. Ким Кидук — легенда корейского кино, любимец российской публики и синефилов всего мира, победитель Венеции, автор культовых картин «Плохой парень» и «Пустой дом». У себя на родине режиссер стал жертвой #metoo, сразу несколько актрис обвинили его в домогательствах, и он был вынужден уехать из страны. У него есть квартирка в Гонконге, но последнее время Ким Кидука чаще всего можно увидеть именно в России. Здесь ему всегда рады, он завсегдатай наших фестивалей, в прошлом году был председателем жюри ММКФ, а в этом представил в конкурсе свой фильм.

Сеансы гипноза Фото: Kim Ki-Duk Film

Это рассказ о девушке из Алма-Аты по имени Дин (Динара Жумагалиева). Она очень скромная, слушается папу, маму и старшего брата, живет тихо и мирно. А потом вдруг встречает девушку, как две капли воды похожую на себя внешне, но совершенно иную внутренне. Доппельгангерша неразборчива в связях, свободолюбива и взбалмошна. Девушки решают поменяться местами, чтобы помочь друг другу решить ряд наболевших проблем.

«Психомагия, искусство для исцеления» (Алехандро Ходоровский)

Апологету театра жестокости, автору «Крота» и «Священной горы», великому мистику и, возможно, изобретателю современных блокбастеров со своей знаменитой неснятой «Дюной» — Ходоровскому давно тесно в рамках какого-то одного вида искусства. Его новая картина — сплав игрового и неигрового начал, театра, балета и магического ритуала, без которого кинематограф Ходоровского вообще немыслим.

Сеансы гипноза Фото: Région Ile-de-France

Уже много лет Ходоровский одержим идеей, которую он называет психомагией — особым видом не то психотерапии, не то способа существования, когда искусство в разных формах, включая инсталляции и перформансы, врачует душевные раны человека и направляет его на путь истинный. Данный фильм — своего рода манифест, разъясняющий целительный эффект этой науки и демонстрирующий способы его применения. Очень необычно и увлекательно.

«Мальмкрог» (Кристи Пую)

Кристи Пую — флагман румынской новой волны, режиссер «Смерти господина Лазареску» и «Сьераневады». Его «Мальмкрог» был одним из самых ярких конкурсных фильмов Берлинале нынешнего года. Это радикальное, в том числе по трехчасовому метражу, высказывание в виде длинного диалога европейской знати ХХ века. С экрана звучат несколько языков, включая русский, но в основном герои беседуют по-французски, как и пристало образованным людям того времени.

Сеансы гипноза Фото: Bord Cadre Films

Но что самое невероятное — это экранизация произведения Владимира Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории». Книга включает в себя размышления о самых насущных вопросах современности и предельных вопросах бытия, чтобы в итоге «дорасти» до любимой соловьевской темы — Антихриста. Пую несколько переставляет акценты, меняет композицию произведения, слегка перерабатывает героев — и вот уже экранизация спорит с первоисточником, из-за чего смотреть становится еще интереснее.