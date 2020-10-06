О спорт, ты — миф: легенда о Стрельцове остается в лидерах проката

Отсутствие больших голливудских релизов пагубно сказалось на российской кассе. По данным ЕАИС, посещаемость кинотеатров всего за две недели упала в полтора раза: с 1,5 млн зрителей за уикенд до 1 млн. Между тем западных блокбастеров этой осенью ждать уже не приходится, так что отечественным производителям самое время побороться за зрителя.

Идеальный Эдик

Спортивная мелодрама «Стрельцов» уже второй уикенд подряд удерживает первое место по сборам в России. На старте она собрала 111 млн, в эти выходные — 74 млн, а это значит, что у публики практически не падает интерес к фильму. Количество сеансов картины сократилось в 1,5 раза, а посещаемость осталась такой же, в районе 13 зрителей за раз. Можно с уверенностью говорить о том, что ностальгическую ленту аудитория приняла, не помешали ни скептические рецензии многих критиков, ни возмущение футбольных фанатов.

Последнее было вызвано, как известно, тем, что «Стрельцов» не является в прямом смысле биографической картиной о легендарном советском форварде. Создатели фильма с самого начала предупреждали об этом, но никто не думал, что изменения будут настолько существенными. Особенно это коснулось самого образа футболиста. Реальный Стрельцов был футбольным гением, но в жизни — классическим антигероем, падким на женщин и алкоголь, но при этом невероятно харизматичным. Тюремный срок, к которому его приговорили после одной из его пирушек, был тогда воспринят как печальная закономерность, из-за которой, как были уверены миллионы болельщиков, СССР не стал чемпионом мира в 1958 году.

В «Стрельцове» Александр Петров сыграл идеального юношу, у которого главное в жизни — его большая и чистая любовь, а все неприятности в основном связаны с могущественным завистливым соперником по партийной линии. И весь фильм развивается по законам мелодрамы с элементами романтической комедии. Похоже, именно такого, радостного и светлого, чемпиона ждала кинотеатральная публика, так что Алексей Учитель – продюсер и Илья Учитель – режиссер сделали правильный выбор. Совокупные сборы ленты составляют сейчас 221 млн рублей. Возвратных средств Фонда кино всего 40 млн (еще 160 млн возвращать не надо), из других источников финансирования — еще 130 млн, по данным ЕАИС. Следовательно, фильм должен окупиться в кинопрокате если не целиком, то близко к тому, а оставшиеся деньги студия «Рок» дособерет через другие формы проката.

— Успеху картины способствовало несколько факторов, — считает президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Среди них популярность Александра Петрова и востребованность жанра спортивных байопиков у зрителей, которая стартовала с «Легенды № 17» и закрепилась «Движением вверх». Также влияет широкая рекламная кампания, которая продолжается и сейчас.

Яблочко от яблоньки

Посещаемость «Довода» продолжает держаться на высоком уровне, оставаясь самой большой в десятке лидеров кассы. Интеллектуальный экшен Кристофера Нолана не терпит малого экрана, поэтому фильму не повредили пиратские копии, быстро появившиеся в рунете. На него продолжают ходить, о нем спорят, а периодические вбросы информации о том, как снималась картина и что там на самом деле происходит, только подогревают любопытство. На своих 9 тыс. сеансов лента удерживает второе место российской кассы с 46 млн рублей.

В 2017 году скромный, но очень милый мультик бельгийской студии nWave «Стань легендой! Бигфут младший» собрал в России более 120 млн рублей. В прошлом году еще один релиз этой же студии, «Королевский корги», заработал уже 188 млн. Может, поэтому «Семейка бигфутов», продолжение «Бигфута младшего», оказалась единственной новинкой этого уикенда, которая смогла попасть в пятерку лидеров кассы. У мульта 38 млн рублей и хорошие перспективы остаться среди любимцев публики надолго, потому что выбирать особенно не из чего. Сюжет здесь построен на конфликте отцов и детей, потому что папа главного героя — всеобщий любимец, гордость человечества и… источник множества комплексов у его чрезвычайно одаренного сынишки. К счастью, мальчику представится возможность вновь доказать не столько другим, сколько себе самому, что и он тоже — полноценная личность и почти что супергерой. А вместе отец и сын обязаны стать настоящей командой.

Рано бить тревогу

Диснеевский фэнтези-экшен «Мулан» занял четвертое место по сборам, у него 21 млн, но и эротическая мелодрама «После. Глава 2» отстала не сильно: 19,5 млн. Не такой плохой результат на фоне новинок уикенда, которые не все попали даже в топ-10. Падение зрительского интереса настораживает наблюдателей и участников рынка, западные сети уже начали объявлять о временной приостановке работы в связи с отсутствием фильмов. У нас этого пока не происходит.

— В плане посещаемости и бокс-офиса КАРО в сентябре вплотную приблизилась к показателям сентября 2019 года, — отметила Ольга Зинякова. — Мы очень рады такой динамике и ежедневно ждем зрителей в кинотеатрах, где продолжают соблюдаться все меры безопасности.

Это правда. Например, во флагманском кинотеатре сети — «Октябре», где сейчас проходит ММКФ, всем посетителям не только раздают при входе маски и перчатки, но и тщательно следят за тем, чтобы они оставались постоянно надеты на всех гостях. Зинякова считает, что, несмотря на перенос многих крупных релизов, у зрителя нет дефицита в поводах посетить кино. Репертуар продолжает пополняться новинками, фестивальным кино, спецпоказами и ретроспективами.

На этой неделе выйдут, в частности, призер Венеции и «Кинотавра» «Kitoboy» Филиппа Юрьева, переиздание «Бегущего по лезвию», комедия «Гудбай, Америка» Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым и антология хоррора «Погребальные байки». Некоторые из них мы обязательно увидим в топе следующей недели — если, конечно, кинотеатры не закроют на карантин.