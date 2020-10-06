SpaceX в пятый раз отменила старт Falcon 9 со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX вновь отложила пуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 спутниками орбитальной сети Starlink. Об этом сообщается на странице компании в Twitter во вторник, 6 октября.

«Мы откладываем сегодняшнюю миссию Starlink в связи с погодными условиями на полигоне», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что следующий старт запланирован на 7 октября в 7:29 по времени Восточного побережья США (14:29 мск). Отмечается, что прогноз погоды на среду пока что благоприятен для пуска.

Изначально старт должен был состояться в середине сентября. Из-за погодных условий запуск откладывали четыре раза. Последний раз запуск Falcon 9 со спутниками Starlink отменили 1 октября, за 18 секунд до старта. В тот день старт не удался из-за проблем с датчиками наземного оборудования.

Для SpaceX этот запуск группы из 60 спутников Starlink станет тринадцатым. На орбите уже работают более 700 аппаратов Starlink.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, которая может обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Проект реализуют с февраля 2018 года. Всего сеть будет состоять примерно из 12 тыс. спутников.