Вакцина от коронавируса центра «Вектор» прошла доклинические испытания

Вторая российская вакцина, разрабатываемая в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», прошла этап доклинических испытаний. Об этом во вторник, 6 октября, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе центра.

«Данная вакцина прошла этап доклинических исследований на лабораторных животных», ― рассказали агентству.

При этом в «Векторе» подчеркнули, что о сроках производства вакцины говорить пока рано, поскольку препарат еще не прошел все необходимые испытания.

Первую в России и мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат назвали «Спутник V», его зарегистрировали 11 августа.

Вторую вакцину от этой инфекции разработал научный центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Отмечалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев коронавирус охватил более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исходов, выздоровели 988 576 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.