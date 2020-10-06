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Школьников в Курганской области раньше срока отправят на каникулы

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В Курганской области раньше срока начнутся осенние каникулы для школьников. Решение о переносе отдыха принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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По данным регионального оперативного штаба, каникулы начнутся на 10 дней раньше — с 16 октября. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Школьники будут отдыхать в течение трех недель.

По данным на 5 октября, в Кетовском, Белозерском и Половинском районах школы закрыли на карантин. Также ограничительные меры введены в трех детских садах — в Куртамышском, Юргамышском и Белозерском районах.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия в скором времени выйдет на плато по коронавирусу. Этот период, по его словам, продлится около месяца, и показатели прироста новых случаев инфекции будут выше весенних.

За сутки в России выявлено 11 615 случаев COVID-19 в 83 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявлен 1 237 504 случая коронавируса. За весь период зафиксирована 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.

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