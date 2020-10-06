Роспотребнадзор назвал группы людей с максимальным иммунитетом к COVID-19

Максимальный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу зафиксирован среди дошкольников и детей младших классов. Об этом во вторник, 6 октября, заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова в ходе выступления на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность ― 2020».

«По серологическим исследованиям большая работа с использованием протоколов ВОЗ у нас проводится. Участвуют 26 регионов, обследовано почти 74,5 тыс. человек <…> По возрастным группам, максимальные ― до 71% ― показатели популяционного иммунитета были установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста», ― подчеркнула она.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что переболевшие сезонными ОРВИ могут обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут.

Ранее в тот же день глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 вряд ли может появиться из-за того, что люди переболеют инфекцией массово.

Продолжительность иммунитета зависит от формы, в которой проходило заболевание. Например, легкая форма заболевания не дает продолжительного иммунитета.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

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