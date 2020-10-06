В Казахстане выразили надежду на стабилизацию ситуации в Киргизии

Казахстан считает происходящее в Киргизии внутренним делом республики и надеется на стабилизацию ситуации в соответствии с Конституцией. Об этом во вторник, 6 октября, заявил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

«В Казахстане исходят из исключительной важности укрепления традиционно дружественных взаимоотношений и стратегического партнерства с братским Кыргызстаном», — отметил он. По словам Уали, в республике полагают, что народ Киргизии найдет выход из непростой ситуации в долгосрочных интересах страны.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии, за места боролись 16 партий. В итоге 7-процентный барьер преодолели только четыре из них.

На следующий день, в понедельник, в Бишкеке начали протестовать сторонники не прошедших в парламент политических сил. Они захватили здания не только парламента и мэрии города, но и общественной телерадиокомпании.

Утром во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил с заявлением, назвав произошедшие накануне в республике протесты попыткой захвата власти. И.о. генпрокурора республики Алмамбет Шыкмаматов сообщил об отмене итогов выборов в парламент Киргизии.