Переболевшие сезонным ОРВИ могут иметь иммунитет и к коронавирусу

Люди, переболевшие сезонным ОРВИ, могут иметь иммунитет в том числе к коронавирусу, однако насколько он эффективен, пока неизвестно. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в понедельник, 5 октября.

В ведомстве сослались на недавнее исследование американских ученых, согласно которому, переболев сезонным ОРВИ, человек может приобрести иммунитет к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2, передает «РИА Новости».

При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что научных подтверждений тому, что переболевшие гриппом могут иметь иммунитет и к коронавирусу, пока не найдено.

Ранее в этот же день глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 вряд ли может появиться из-за того, что люди переболеют инфекцией массово. Продолжительность иммунитета зависит от формы, в которой проходило заболевание. Например, легкая форма заболевания не дает продолжительного иммунитета.

По последним данным, в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.