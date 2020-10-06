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Переболевшие сезонным ОРВИ могут иметь иммунитет и к коронавирусу

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Люди, переболевшие сезонным ОРВИ, могут иметь иммунитет в том числе к коронавирусу, однако насколько он эффективен, пока неизвестно. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в понедельник, 5 октября.

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В ведомстве сослались на недавнее исследование американских ученых, согласно которому, переболев сезонным ОРВИ, человек может приобрести иммунитет к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2, передает «РИА Новости».

При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что научных подтверждений тому, что переболевшие гриппом могут иметь иммунитет и к коронавирусу, пока не найдено.

Ранее в этот же день глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 вряд ли может появиться из-за того, что люди переболеют инфекцией массово. Продолжительность иммунитета зависит от формы, в которой проходило заболевание. Например, легкая форма заболевания не дает продолжительного иммунитета.

По последним данным, в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

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