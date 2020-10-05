Арбитр ФИФА Алексей Николаев рассказал о судействе 10-го тура РПЛ

Арбитр ФИФА Алексей Николаев обсудил с корреспондентом «Спорт-Экспресс» резонансные моменты 10-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги».

Отвечая на вопрос о том, что произошло между футболистами Норманном и Нобоа в матче «Ростов»–«Сочи», Николаев отметил, что для точного понимания произошедшего необходимо находиться в гуще событий, поэтому лучше на данный вопрос ответил бы судья Турбин.

По его словам, по трансляции видно, как Нобоа с двух ног прыгает и пытается сыграть в мяч, но болезненно попадает в Норманна. Николаев отметил, что понимает естественную реакцию футболиста после такого нарушения.

«Для меня остается загадкой, за что получил желтую карточку человек, которому Нобоа мог нанести серьезную травму. Естественно, после такого нарушения эмоции футболистов были на пределе», — заявил арбитр.

При этом он отметил, что многие говорят, что норвежец оказался зачинщиком какой-то массовой конфронтации, но ее трудно увидеть, ведь он не касался Нобоа. Николаев считает, что Норманн просто хотел выяснить отношения, но ему не дали это сделать партнеры и судья. При этом арбитр подчеркнул, что по всем футбольным канонам предупреждения не должно было быть.

Также Николаев ответил на вопрос о реакции на произошедшее наставника «Ростова» Валерий Карпина, который был удален во время матча. По словам арбитра, после такого матча эмоции игроков, тренеров и судей переполняют. Он не стал обсуждать слова Карпина, но отметил, что не заметил диалога на повышенных тонах.

«Теперь участникам этого эпизода придется объяснять случившееся на КДК, куда их наверняка пригласят и выслушают их позиции, которые станут достоянием общественности», — добавил Николаев.

Еще одной темой обсуждения стала работа Владимира Москалева на матче «Рубин»–«Ахмат», который закончился ничьей, и удаление Йевтича за два предупреждения в течение четырех минут. Николаев считает, что даже в первом эпизоде Йевтич мог заработать удаление, но получил только предупреждение.

Во второй раз были основания для предупреждения, но не такие серьезные, как в первом эпизоде. В совокупности он наиграл на удаление.

Футбольный клуб «Сочи» 4 октября обыграл «Ростов» в домашнем матче 10-го тура чемпионата «Тинькофф Российской премьер-лиги». Игра завершилась со счетом 4:2. На 63-й минуте игрок «Ростова» Матиас Норманн получил вторую желтую карточку, в связи с чем команда доигрывала матч в меньшинстве.