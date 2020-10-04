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Футболисты «Сочи» выиграли у «Ростова» в матче чемпионата России

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Футбольный клуб «Сочи» 4 октября обыграл «Ростов» в домашнем матче 10-го тура чемпионата «Тинькофф Российской премьер-лиги».

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Из сочинцев голы забили Никита Бурмистров (19-я минута), Артур Юсупов (66-я), Антон Заболотный (78-я, 84-я), из ростовчан — Алексей Ионов (62-я) и Дмитрий Полоз (74-я). Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу сочинцев.

На 63-й минуте игрок «Ростова» Матиас Норманн получил вторую желтую карточку, в связи с чем команда доигрывала матч в меньшинстве.

В настоящий момент у «Сочи» 19 очков, они делят третье и четвертое места с московским ЦСКА, уступая по дополнительным показателям. «Ростов» – на шестом месте, у него 17 очков.

Ранее в этот же день сообщалось, что игроки московского футбольного клуба «Локомотив» обыграли подмосковные «Химки» в матче 10-го тура чемпионата России. Накануне 3 октября «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в рамках чемпионата.

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