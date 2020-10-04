«Локомотив» обыграл «Химки» в матче чемпионата России

Игроки московского футбольного клуба «Локомотив» обыграли подмосковные «Химки» в матче 10-го тура чемпионата России, который состоялся в Москве 4 октября.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Локомотива», в составе голами отметились форвард Виталий Лисакович (25-я минута) и полузащитник Владислав Игнатьев (55-я минута). У «Химок» гол забил полузащитник Кирилл Боженов (46-я минута).

Матч посетили 7920 зрителей.

Накануне, 3 октября, «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу.