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Спорт
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата РФ по футболу

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата РФ по футболу

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Московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче десятого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча 3 октября завершилась со счетом 1:1.

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Матч проходил на московском стадионе «Открытие Арена». У «Зенита» отличился Александр Ерохин (65-я минута), счет сравнял Эсекьель Понсе (86-я).

Также в ходе встречи форвард «Спартака» Александр Соболев, вышедший на замену, получил желтую карточку, следующий матч он пропустит из-за перебора предупреждений. Лучшим игроком встречи был признан вратарь красно-белых Александр Максименко.

После игры у обеих команд по 21 очку. При этом петербургский клуб опережает московский по дополнительным показателям и занимает первое место в турнирной таблице, «Спартак» — второе.

18 октября в рамках 11-го тура «Зенит» примет «Сочи», а «Спартак» встретится с подмосковными «Химками», которые ранее обыграли столичное «Динамо» со счетом 1:0.

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