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Младенец оказался в реанимации после лечения в частной клинике в Москве

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Шестимесячный ребенок был доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц, после лечения в частной московской клинике. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил РЕН ТВ.

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По данным телеканала, инцидент произошел накануне. У младенца в ходе процедуры начались судороги.

По данному факту Следственное Управление Следственного Комитета России по Москве возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«По данным следствия, в частной медицинской клинике в центре Москвы, во время оказания платных услуг малолетний почувствовал себя плохо и был доставлен в медицинское учреждение города в тяжелом состоянии, где ему оказывается необходимая помощь», — уточнила пресс-служба ведомства.

В настоящий момент следователи устанавливают, имела ли частная клиника разрешения на предоставление услуг, которые оказывали ребенку. В ближайшее время будут допрошены руководство и сотрудники клиники, а также проведена судебно-медицинская экспертиза.

24 сентября девятилетняя девочка умерла в больнице Оренбурга. Ей сделали плановую операцию по удалению новообразования костей черепа и лица. Позднее у нее повысилась температура. Больную перевели в реанимацию, но спасти ее не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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