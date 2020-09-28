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СК возбудил дело после смерти девочки в больнице Оренбурга

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Следователи возбудили уголовное дело по результатам рассмотрения сообщения о смерти девятилетней девочки в больнице Оренбурга, где ее прооперировали в отделении челюстно-лицевой хирургии. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России 28 сентября.

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«Следственными органами СК РФ по Оренбургской области расследуется уголовное дело, возбужденное 25 сентября по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что ребенок лечился в стационаре ГАУЗ «Областная детская клиническая больница» с 23 по 24 сентября. В четверг, 24 сентября, девочке сделали плановую операцию по удалению новообразования костей черепа и лица. Позднее у нее повысилась температура. Больную перевели в реанимацию, но спасти ее не удалось.

В рамках уголовного дела изъяли медицинские документы. Назначены экспертизы, с учетом выводов которых следователи дадут правовую оценку действиям лиц, которые ответственны за оказание медицинской помощи ребенку.

Руководитель следственного отдела по Южному административному округу Оренбурга лично принял родителей погибшей, чтобы разъяснить им уголовно-процессуальные нормы, имеющие отношение к расследованию дела.

В январе в новосибирской больнице №1 умерла двухлетняя девочка. По словам ее матери Елены Кинчаровой, в медучреждение ребенок поступил с жалобами на боли в животе после того, как выпил черничный йогурт. Врачи диагностировали у малышки повышение уровня сахара. Ее перевели в реанимацию, где она и умерла. Причина смерти не была установлена.

По факту смерти ребенка следователи в Новосибирской области провели проверку. Позже, 17 февраля, следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по региону возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Минздрав Новосибирской области сообщил 18 февраля, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у девочки была редкая врожденная аномалия развития кишечника, которая привела к завороту толстой и тонкой кишки.

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