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Глава РПЛ оценил возможность введения запрета на допуск зрителей на матчи

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Субъекты «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) заинтересованы в том, чтобы не допустить введения ограничений на посещение матчей зрителями. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин в интервью «Спорт-Экспресс».

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«Мы убеждены, что болельщики — это душа футбола. Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун», — заявил он.

Тем не менее Прядкин допустил, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране органы исполнительной власти могут вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун.

Глава РПЛ признал, что во время матчей зрители зачастую игнорируют меры безопасности и нарушают масочный режим.

«Ряд нарушений был зафиксирован и в ходе матча 10-го тура между «Спартаком» и «Зенитом». От имени лиги обращаюсь ко всем субъектам РПЛ с просьбой соблюдать ограничительные меры и постоянно вести разъяснительную работу с болельщиками. Безопасное проведение матчей со зрителями — в наших общих интересах», — отметил Прядкин.

На данный момент заполняемость трибун не должна превышать 50%, однако при этом необходимо учитывать дистанцию при рассадке болельщиков в 1,5 м, то есть фактическая заполняемость — примерно 30%.

О том, что матч между бело-красными и питерским футбольным клубом состоится, несмотря на рост заболеваемости в столице, стало известно 2 октября. Встреча прошла на московском стадионе «Открытие Арена». Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

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