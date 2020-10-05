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Экс-сотрудник спецслужб США заявил о возможной связи Навального с ЦРУ

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Бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт не исключил, что блогер Алексей Навальный может работать на западные спецслужбы, в частности на ЦРУ. Об этом он заявил 5 октября в беседе с РЕН ТВ.

«Это вполне возможно, потому что иметь таких агентов влияния внутри страны — это ключ, который ЦРУ и другие разведки часто используют, чтобы дестабилизировать ситуацию там. А в правительстве США есть определенные силы, которые хотят конфликта с Россией», — считает Беннетт.

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Он также добавил, что вербовка оппозиционно настроенных блогеров и журналистов — стандартная практика, поскольку через них можно оказывать влияние на целевую аудиторию.

В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве располагают данными о том, как с Навальным работают сотрудники ЦРУ, пишет «Газета.ру».

«Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним, так будет корректнее. Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни. Не первый раз, когда дают ему разные инструкции», — подчеркнул Песков.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

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