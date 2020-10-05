Генсек НАТО призвал стороны конфликта в Карабахе к переговорам

НАТО обеспокоена конфликтом в Нагорном Карабахе и призывает стороны к прекращению огня. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 5 октября, выступая на пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Его слова приводятся на сайте альянса

«Нас очень беспокоит ситуация в Карабахе. Мы видим, что гибнут мирные жители», — сказал он. По мнению Столтенберга, конфликт несет риск по всем направлениям, ситуация опасна для всего региона.

«Мы призываем все стороны конфликта немедленно прекратить войну и сесть за стол переговоров», — добавил он.

Ранее в этот день в Баку заявили о том, что с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны погибли 24 мирных жителя, а получил ранения 121.

Утром 5 октября стало известно о двух обстрелах Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность прекратить военные действия, если Армения выведет армию из Карабаха и предоставит Баку план своего отступления.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.