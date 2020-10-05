Минтруд заявил об отсутствии у работодателя права требовать справку о COVID-19

Работодатели не имеют права требовать у сотрудников справки об отрицательном тесте на коронавирус, как и самого прохождения теста. Об этом говорится в ответном письме Минтруда России на соответствующее обращение главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, опубликованном в его Telegram-канале в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что, согласно абзацу 7 части первой статьи 88 Трудового кодекса России, «работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции».

«Таким образом, правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется», — говорится в письме.

Ранее в понедельник «Парламентская газета» со ссылкой на замминистра здравоохранения России Олега Салагая сообщила, что ведомство организовало IV Всероссийский форум по общественному здоровью, в рамках которого обсудят в том числе «укрепление общественного здоровья на рабочих местах». Мероприятие пройдет с 5 по 6 октября.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о введении удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября в связи с распространением коронавируса. В первую очередь отправить на дистанционную работу должны сотрудников старше 65 лет, а также граждан с заболеваниями, перечень которых ранее был определен городским департаментом здравоохранения.

На следующий день заммэра столицы Владимир Ефимов заявил, что столичные власти рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников. По его словам, сотрудники, которые работают на промышленных, торговых и сервисных предприятиях, могут трудиться в обычном режиме.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, если инициатива направлена на сохранение безопасности и здоровья горожан, то нужно прислушиваться.

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