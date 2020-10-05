ЦБ продал валюту с расчетами 2 октября на 5,3 млрд рублей

Центральный банк России в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту с расчетами 2 октября на 5,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора 5 октября.

Для этих операций используются сделки с расчетами «завтра».

В сентябре Минфин заявил, что объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 сентября по 6 октября составит 54 млрд рублей. На эти цели предполагается ежедневно направлять сумму в эквиваленте 2,5 млрд рублей.

Как накануне отметил эксперт Марк Гойхман, курс доллара США к концу текущего года может достигнуть отметки 80–85 рублей в связи с рядом негативных факторов. 1 октября опрошенные «Известиями» эксперты сообщили, что к концу 2020 года возможно укрепление рубля до 70–75 рублей за доллар.

Дополнительные интервенции ЦБ РФ могут способствовать укреплению национальной валюты.