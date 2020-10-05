Проценко назвал число лечащихся от коронавируса в Коммунарке пациентов

Всего 735 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных коронавирусом. Эта информация следует из инфографики, которую разместил на своей странице в Facebook главврач этого медучреждения Денис Проценко в понедельник, 5 октября.

Согласно этим данным, за сутки в больницу поступило 100 человек, выписали 47, шесть скончались.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице стабилизировалась.

Он отметил, что больницы загружаются медленно, а количество больных близится к 1 тыс. в день. Однако, по его словам, многие пациенты поступают в тяжелом состоянии.

Градоначальник добавил, что стационары, которые работают с этой инфекцией, справляются, вводя лишь свои дополнительные корпуса.

Ранее, 3 октября, Собянин заявил о расширении списка бесплатных лекарств для москвичей с коронавирусом. Согласно рекомендациям Минздрава, амбулаторные пациенты будут получать препараты «Арепливир» и «Коронавир».

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