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Проценко назвал число лечащихся от коронавируса в Коммунарке пациентов

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Всего 735 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных коронавирусом. Эта информация следует из инфографики, которую разместил на своей странице в Facebook главврач этого медучреждения Денис Проценко в понедельник, 5 октября.

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Согласно этим данным, за сутки в больницу поступило 100 человек, выписали 47, шесть скончались.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице стабилизировалась.

Он отметил, что больницы загружаются медленно, а количество больных близится к 1 тыс. в день. Однако, по его словам, многие пациенты поступают в тяжелом состоянии.

Градоначальник добавил, что стационары, которые работают с этой инфекцией, справляются, вводя лишь свои дополнительные корпуса.

Ранее, 3 октября, Собянин заявил о расширении списка бесплатных лекарств для москвичей с коронавирусом. Согласно рекомендациям Минздрава, амбулаторные пациенты будут получать препараты «Арепливир» и «Коронавир».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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