Курсы кинологов предложили ввести для хозяев собак крупных пород

Из-за неумелого воспитания собака крупной породы может нести угрозы окружающим, поэтому необходимо ввести курсы кинологов для хозяев таких питомцев, заявил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Соответствующее предложение он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Специалист указал, что в последнее время всё чаще сообщается о нападении домашних собак на взрослых и детей на улицах. По мнении Курдесова, это может быть связано с неумелым воспитанием питомца.

«Просим Вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — приводит текст письма RT 5 октября.

В июне президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поддержал введение штрафов за выгул собак без намордника. Нарушителям грозит штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Перечень потенциально опасных пород собак был утвержден в июле 2019 года. В список вошли 12 пород, при этом изначально в МВД предлагали внести 69 пород.