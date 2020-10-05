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Курсы кинологов предложили ввести для хозяев собак крупных пород

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Из-за неумелого воспитания собака крупной породы может нести угрозы окружающим, поэтому необходимо ввести курсы кинологов для хозяев таких питомцев, заявил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

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Соответствующее предложение он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Специалист указал, что в последнее время всё чаще сообщается о нападении домашних собак на взрослых и детей на улицах. По мнении Курдесова, это может быть связано с неумелым воспитанием питомца.

«Просим Вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — приводит текст письма RT 5 октября.

В июне президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поддержал введение штрафов за выгул собак без намордника. Нарушителям грозит штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Перечень потенциально опасных пород собак был утвержден в июле 2019 года. В список вошли 12 пород, при этом изначально в МВД предлагали внести 69 пород.

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