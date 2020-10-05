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Девять человек получили ожоги глаз после посещения побережья Камчатки

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Девять человек обратились к медикам с жалобами на жжение в глазах после посещения загрязненного Халактырского пляжа на Камчатке, сообщила 5 октября врио министра здравоохранения края Марина Волкова.

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По ее словам, все пациенты пострадали в период с 25 по 26 сентября из-за контакта с загрязненной океанской водой. Все жаловались на покраснение и жжение глаз.

«Обратились за медицинской помощью к врачам восемь взрослых пациентов старше 18 лет и один ребенок», — цитирует Волкову «РИА Новости».

Врачи поставили им диагноз «химический ожог роговицы первой степени». Пациентам оказана необходимая медпомощь.

Министр отметила, что пока неизвестно, какое вещество вызвало ожог, так как анализы проб воды еще не готовы.

Ранее в понедельник власти Камчатки назвал три вероятные причины загрязнения прибрежных вод, среди которых техногенное загрязнение в связи с деятельностью человека, природные воздействия и последствия сейсмической активности.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже и о тысячах морских животных, которые выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерная и Авачинская.

Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в два и 3,6 раза соответственно.

Пробы отправлены на анализ в Москву и Владивосток, результаты анализов ожидаются днем 5 октября.

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