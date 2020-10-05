Эксперты оценили три российские вакцины от COVID-19

Готовятся к выпуску три российские вакцины от COVID-19.

«Спутник V» от Центра имени Николая Гамалеи дает В-клеточный и Т-клеточный иммунитет. Вместе с тем при тестировании у 38 человек нашли 141 побочную реакцию. Сейчас идет третья стадия испытаний на 40 тыс. добровольцев.

«ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» проходит процесс регистрации. Субстанция содержит фрагменты коронавируса — синтетические антигены. Однако пока нет открытой информации о технологии производства «ЭпиВакКороны».

В Центре имени Михаила Чумакова сделали инактивированную вакцину. Подход традиционный — его применяют в большинстве препаратов от гриппа, бешенства, полиомиелита. Впрочем, некоторые специалисты говорят, что такая вакцина может, наоборот, усилить инфекцию.

В любом случае, по мнению экспертов, выводы об эффективности разработок можно будет делать только после завершения третьей фазы испытаний.