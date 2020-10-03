Венесуэла получила первую партию российской вакцины от COVID-19
Венесуэла получила первую партию российской вакцины от COVID-19. Благодарность за посылку выразил Николас Мадуро. Политик отметил, что Венесуэла — первая в Западном полушарии получила инъекцию.
Власти страны назвали поставку препарата историческим моментом. «Спутник V» ждут клинические испытания на добровольцах. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о возможности покупки российских протоколов лечения коронавирусной инфекции.