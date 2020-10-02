Тестирование вакцины от COVID-19 займет шесть месяцев

Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19, которую разработали в новосибирском Государственном научном центре «Вектор», начнут в ноябре-декабре, — сообщил Роспотребнадзор.

Тестирование препарата займет шесть месяцев. В нем примет участие 5 тыс. добровольцев. Вакцина «Вектора», которую назвали «ЭпиВакКорона», была запатентована 30 сентября.

В начале прошлого месяца завершился первый этап клинических испытаний препарата.

Всех привитых добровольцев выписали из больницы, у девяти из них выработались антитела к возбудителю COVID-19.