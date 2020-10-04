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Лукашенко опроверг поставки Минском военных грузов Баку

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Белоруссия уже полгода не поставляла военные грузы ни Азербайджану, ни Армении. Об этом в воскресенье, 4 октября, заявил президент страны Александр Лукашенко в телефонном разговоре со своим армянским коллегой Арменом Саркисяном.

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Как пишет государственное агентство «БелТА», разговор был инициирован президентом Армении. Лидеры обсудили социально-экономическую, политическую ситуацию в Белоруссии и в Армении. Саркисян подробно проинформировал Лукашенко о ситуации в Нагорном Карабахе.

Отдельно главы государств обсудили информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о якобы недавних поставках военных грузов из Белоруссии в Азербайджан.

«В разговоре был дан четкий ответ на данную фейковую информацию — последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось», — пишет издание.

1 октября Лукашенко провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

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