Лукашенко провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в четверг, 1 октября, телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

«Главной темой обоих телефонных разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе», — цитирует БелТА сообщение пресс-службы администрации белорусского лидера.

Также Лукашенко обсудил с Пашиняном и Алиевым двусторонние вопросы и торгово-экономическое сотрудничество.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с главой Франции Эммануэлем Макроном, передает RT.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Армения обвинила Азербайджан в обстрелах и наступлении. Баку обвиняет в обострении ситуации Ереван.

Россия, Евросоюз и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Отношения Баку и Еревана остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха, передает RNS. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году, а после военного противостояния Баку утратил над ним контроль. Азербайджан считает эту территорию своей.