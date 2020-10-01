Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Россия договорилась с Мальтой о налогообложении
Мир
Азербайджан опроверг использование боевых самолетов и вертолетов в Карабахе
Происшествия
МЧС сообщило об увеличении площади пожаров под Воронежем до 291,5 га
Мир
Россия выделила более 68 млн рублей на оказание помощи бедным странам в борьбе с COVID-19
Мир
Путин, Трамп и Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
Сюжет:

Лукашенко провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в четверг, 1 октября, телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

Бои в припасе: столкновения в Карабахе не утихли и на четвертый день
Мировое сообщество призывает Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров

«Главной темой обоих телефонных разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе», — цитирует БелТА сообщение пресс-службы администрации белорусского лидера.

Также Лукашенко обсудил с Пашиняном и Алиевым двусторонние вопросы и торгово-экономическое сотрудничество.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с главой Франции Эммануэлем Макроном, передает RT.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Армения обвинила Азербайджан в обстрелах и наступлении. Баку обвиняет в обострении ситуации Ереван.

Россия, Евросоюз и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Отношения Баку и Еревана остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха, передает RNS. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году, а после военного противостояния Баку утратил над ним контроль. Азербайджан считает эту территорию своей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020