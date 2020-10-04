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Пашаев прокомментировал предъявление поддельной справки в деле Ефремова

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Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал известие о том, что представленная им в суде справка, оказалась поддельной.

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2 октября стало известно об увольнении сотрудника полиции, который выписал справку о том, что гражданская жена погибшего в ДТП Сергея Захарова, якобы сдавала ему койко-место. При этом сама Ирина Стерхова просила суд признать ее потерпевший, так как в течение 20 лет жила с Захаровым.

Пашаев, который представил в суде указанную справку, опровергая близкую связь Стерховой с погибшим, одобрил увольнение сотрудника полиции, возложив на него вину за непрофессионализм.

«Любой сотрудник, любой чиновник, любое должностное лицо должно жестко в рамках законодательства действовать. Не надо принимать на работу таких безграмотных или неспособных, или доверчивых, я не знаю, как называть», — цитирует Пашаева 3 октября Пятый канал.

Экс-защитник Ефремова отметил, что как бы то ни было, справка никак не повлияла на ход дела.

28 сентября стало известно, что Стерхова оспорила приговор Ефремову. Она просит суд признать ее 22-летний фактический брак с Захаровым семейными отношениями, а ее саму — потерпевшей по делу. Ранее суд отказал ей в этом.

8 сентября Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии. Его бывший защитник Эльма Пашаев к настоящему моменту лишен адвокатского статуса за поведение во время процесса.

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