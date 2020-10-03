Уволен выписавший поддельную справку в деле Ефремова полицейский

Уволен сотрудник полиции, выдавший поддельную справку с информацией о том, что Ирина Стерхова, гражданская жена Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием артиста Михаила Ефремова, сдавала ему койко-место. Об этом 2 октября заявила руководитель пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.

«По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — цитирует Петрову ТАСС.

Согласно информации агентства, на одном из первых судебных заседаний адвокат Ефремова Эльман Пашаев представил справку от участкового о том, что Стерхова сдавала погибшему койко-место в своей подмосковной квартире. Сама женщина настаивает, что являлась гражданской женой Захарова.

28 сентября Стерхова оспорила приговор Ефремову. Она просит суд признать ее 22-летний фактический брак с Захаровым семейными отношениями, а ее саму — потерпевшей по делу. Ранее суд отказал ей в этом.

Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября. Кроме того, артиста лишили водительских прав на три года. Было решено не лишать его государственных наград.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Пострадавший умер в больнице.