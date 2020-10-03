Прямой эфир

Пушков заявил о провале политики Горбачева на германском направлении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поглощение ГДР со стороны ФРГ в ходе объединения Германии 30 лет назад – еще одно подтверждение провала политики президента СССР Михаила Горбачева, заявил 3 октября российский сенатор Алексей Пушков.

Без стены: как изменилась жизнь вдоль бывшей границы ГДР и ФРГ
Старые шрамы зарубцевались, но их следы всё еще заметны

Член Совфеда сравнил политику Горбачева на германском направлении с курсом на упреждающие уступки, который проводился и при нем и при экс-президенте РФ Борисе Ельцине.

«Первый закон реальной политики: избавьтесь от иллюзий. Второй закон реальной политики: забудьте об упреждающих уступках. Они всегда будут истолкованы как признак слабости, никогда не сподвигнут другую сторону на встречные уступки», — написал сенатор в Telegram.

По его словам, помнить такие уступки будут «ровно столько, сколько понадобится, чтобы поскорее их забыть».

Ранее в субботу в бундестаге рассказали о роли Горбачева в воссоединении Германии. По мнению немецких депутатов, это было бы невозможно без США и СССР.

16 сентября хорватский журналист рассказал о «трагической ошибке» Горбачева. По его словам при подписании Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии президенту СССР стоило быть внимательней в отношении обещаний США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020