Поглощение ГДР со стороны ФРГ в ходе объединения Германии 30 лет назад – еще одно подтверждение провала политики президента СССР Михаила Горбачева, заявил 3 октября российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда сравнил политику Горбачева на германском направлении с курсом на упреждающие уступки, который проводился и при нем и при экс-президенте РФ Борисе Ельцине.

«Первый закон реальной политики: избавьтесь от иллюзий. Второй закон реальной политики: забудьте об упреждающих уступках. Они всегда будут истолкованы как признак слабости, никогда не сподвигнут другую сторону на встречные уступки», — написал сенатор в Telegram.

По его словам, помнить такие уступки будут «ровно столько, сколько понадобится, чтобы поскорее их забыть».

Ранее в субботу в бундестаге рассказали о роли Горбачева в воссоединении Германии. По мнению немецких депутатов, это было бы невозможно без США и СССР.

16 сентября хорватский журналист рассказал о «трагической ошибке» Горбачева. По его словам при подписании Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии президенту СССР стоило быть внимательней в отношении обещаний США.