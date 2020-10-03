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В бундестаге рассказали о роли Горбачева в объединении Германии

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Воссоединение Германии не произошло бы без поддержки президента США Джорджа Буша-младшего и советского лидера Михаил Горбачева, рассказал в субботу, 3 октября, вице-президент бундестага Вольфганг Кубики от фракции «Свободная демократическая партия» (FDP).

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«Воссоединение Германии немыслимо без поддержки четырех держав-победительниц во Второй мировой войне. Немцы по обе стороны тогдашней границы многим обязаны прежде всего Джорджу Бушу и Михаилу Горбачеву», — передает «РИА Новости» слова Кубики.

Он назвал счастливым совпадением то, что мировая история открыла «короткое окно» для объединения двух Германий.

Ранее хорватский журналист Антун Роша назвал «трагическую ошибку» Горбачева при подписании в 1990 году Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. Журналист отметил, что в 1990 году советский лидер не подозревал, что вскоре СССР не станет, а Варшавский договор, создавший в 1955-м военный союз европейских социалистических государств при ведущей роли Советского Союза, не обеспечит баланс сил в мире.

По словам журналиста, Горбачев допустил ошибку, не закрепив документально, а не на словах, уверений США не расширять НАТО на восток после подписания договора.

Германия 3 октября отмечает национальный праздник — День немецкого единства. В этот день 30 лет назад страна официально стала единым государством с общей конституцией.

Третьего октября 1990 года Германская Демократическая Республика (ГДР) прекратила свое существование, армия и флот были распущены.

Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии 12 сентября 1990 года, подписанный МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Францией и Великобританией, позволил объединиться Германии. Взамен немцы обязались сохранить существующие границы с Польшей, отказались от химического, биологического и ядерного оружия, а также согласились на то, что их армия не будет превышать 370 тыс. человек. Советский Союз, в свою очередь, пообещал вывести войска из Германии к 1994 году.

Страны Запады обязались не расширять НАТО на восток после подписания договора. Однако, как выяснилось позднее, в договоре такого пункта нет. Сам Горбачев в дальнейшем подчеркивал, что Вашингтон не выполнил обязательств и поэтому США доверять нельзя.

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