Спикер парламента Армении прибыл в Карабах с экстренным визитом

Армянская делегация во главе со спикером Национального собрания Араратом Мирзояном в субботу, 3 октября, с экстренным визитом направилась в Нагорный Карабах, сообщила пресс-служба парламента.

Отмечается, что в ходе визита Мирзоян провел встречу с коллегой из непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артуром Товмасяном.

Кроме того, депутаты Армении и Карабаха обменялись информацией по вопросу политической и военной ситуации, возникшей «из-за турецко-азербайджанской агрессии», пишет ТАСС.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

По данным Еревана, Баку оказывает военную помощь Турция. Так, сообщалось, что турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. Анкара опровергла эти сообщения, ответив, что пока не видит причин отправлять военных в Карабах. В то же время турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

1 октября стало известно о вероятном прибытии сирийских боевиков через территорию Турции в Карабах.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны конфликта к прекращению огня и мирному урегулированию.