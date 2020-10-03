В ФРГ назвали действия Минска в отношении СМИ притеснением свободы слова

В МИД Германии назвали вопиющим притеснением свободы печати и слова изменение Белоруссией порядка аккредитации иностранных СМИ. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в субботу, 3 октября.

«После нескольких недель нарушений прав человека и преследований журналистов это (отзыв аккредитаций. — Ред.) представляет собой дальнейшее вопиющее притеснение свободы печати и свободы слова. Таким образом, независимое освещение демонстраций сотен тысяч человек и насильственных действий государственных органов подвергается дальнейшему массовому ограничению», — говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко с точки зрения Берлина «больше не представляет интересы своего народа и своей страны». Также в ведомстве увидели угрозу в сокращении дипломатического присутствия некоторых иностранных представительств в республике.

Днем ранее МИД Белоруссии сообщил о вступлении в силу новой редакции положения о порядке аккредитации журналистов зарубежных СМИ. В ведомстве отметили, что ряд новых норм направлен на упрощение и облегчение порядка получения аккредитации. При этом действие выданных ранее аккредитационных карточек прекратилось со 2 октября.

В ходе массовых протестов, которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа, в республике неоднократно задерживали журналистов как местных, так и иностранных СМИ. 9 августа агентство «Sputnik Беларусь» сообщило о задержании и избиении своего корреспондента Евгения Олейника, когда тот возвращался после работы в Минске.

Тогда же задержали сотрудников телеканала «Дождь» — журналистов Василия Полонского и Владимира Роменского, а также оператора Николая Антипова.

10 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многие из задержанных в Белоруссии российских журналистов запрашивали у Минска аккредитацию заранее и по всем правилам, но им отказали.