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МИД Белоруссии переаккредитует работающие в стране иностранные СМИ

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Министерством иностранных дел Республики Беларусь разработана новая редакция Положения о порядке аккредитации в стране журналистов иностранных средств массовой информации, действие выданных ранее аккредитационных карточек прекращается со 2 октября. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, что Минск давно и планомерно работал над обновлением процедуры аккредитации иностранных СМИ, так как действовавшее Положение было принято еще в 2008 году и уже не соответствовало уровню развития медийной отрасли, новым тенденциям в законодательстве.

«В документе содержался ряд устаревших положений, не применявшихся на практике норм, дискриминационных пунктов», — говорится в сообщении.

В белорусском МИДе добавили, что изучили опыт соседних стран и приняли к сведению рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии. В новом Положении введен ряд норм, направленных на упрощение и облегчение порядка получения аккредитации. В частности, процедуру подачи документов перевели в электронный формат, а журналисты получили возможность самостоятельно распечатывать аккредитационную карточку для временной аккредитации.

С понедельника, 5 октября, комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ МИД Беларуси начнет работу в новом составе. Для направления документов нужно заполнить анкету в зависимости от вида аккредитации — временная или постоянная. Поданные ранее заявки будут рассмотрены в первоочередном порядке.

В ходе массовых протестов, которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа, в республике неоднократно задерживали журналистов как местных, так и иностранных СМИ. 9 августа агентство «Sputnik Беларусь» сообщило о задержании и избиении своего корреспондента Евгения Олейника, когда тот возвращался после работы в Минске.

Тогда же задержали сотрудников телеканала «Дождь» — журналистов Василия Полонского и Владимира Роменского, а также оператора Николая Антипова.

10 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многие из задержанных в Белоруссии российских журналистов запрашивали у Минска аккредитацию заранее и по всем правилам, но им отказали.

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