В Москве за сутки госпитализировали 896 пациентов с COVID-19

В столице за сутки выявили 2884 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В столице подтверждено 2884 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 896 человек с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 245 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что среди заболевших 14,8% — дети, 38,6% — люди от 18 до 45 лет, 31,1% — от 46 до 65 лет, 10% — от 66 до 79 лет. Кроме того, среди заболевших 4,9% — люди старше 80 лет.

Ранее в субботу сообщалось, что в Москве после коронавируса за сутки выздоровели 1069 человек.

2 октября заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев поделился мнением о том, когда Россия сможет победить коронавирус. По его словам, пандемия будет продолжаться, а заболеваемость будет расти, если иммунитета к коронавирусу не будет у 70% населения.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 204 502 случая коронавируса. За весь период зафиксирован 21 251 летальный исход, выздоровело 975 859 человек.

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