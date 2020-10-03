Еще 1069 пациентов вылечились в Москве от коронавируса

Еще 1069 человек выздоровели в Москве после коронавируса. Об этом в субботу, 3 октября, сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1069 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087», — заявила она.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в период пандемии коронавируса важно соблюдать меры предосторожности и особенно тщательно следить за состоянием иммунитета — в частности, стараться не переохлаждаться.

2 октября заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев поделился мнением о том, когда Россия сможет победить коронавирус. По его словам, пандемия будет продолжаться, а заболеваемость будет расти, если иммунитета к коронавирусу не будет у 70% населения.

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