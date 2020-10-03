Правительство РФ одобрило проект о договоре с Израилем об усыновлении

Правительство РФ одобрило проект о ратификации договора между Россией и Израилем о сотрудничестве в области усыновления, сообщается на сайте кабмина 3 октября.

«Принятие законопроекта позволит создать юридическую базу для развития сотрудничества между Российской Федерацией и Государством Израиль в области усыновления (удочерения) детей, обеспечив защиту прав и интересов детей — граждан Российской Федерации, передаваемых на международное усыновление (удочерение)», — говорится в документе.

Ранее, в январе, страны подписали соглашение об усыновлении гражданами Израиля российских детей.

По словам министра экологии Израиля Зеева Элькина, переговоры велись с 2016 года и соглашение является историческим.

В июне 2019 года пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в России сообщила, что французские приемные родители в 2018 году усыновили более 20 российских детей.

Омбудсмен Анна Кузнецова при этом отметила, что российско-французское взаимодействие по многим вопросам в сфере защиты прав детей налажено хорошо.