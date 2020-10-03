Роскачество нашло превышение нормы антибиотиков в плавленом сыре

В одном из плавленых сыров, которые есть в продаже в России, было обнаружено превышение допустимой нормы по антибиотикам, сообщило Роскачество 2 октября.

Были повторно исследованы плавленые сыры семи торговых марок, а также продукция еще одного, нового производителя.

«Роскачество обновило рейтинг плавленого сыра. Один из товаров оказался небезопасным для здоровья», — говорится в сообщении ведомства.

Роскачество указывает, что в составе сыра этой торговой марки был найден антибиотик левомицетин, количество которого было выше допустимых норм техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции.

Кроме того, у экспертов также появились замечания к данному товару по белку, лактозе, рН и маркировке. «Недостоверность маркировки связана с тем, что фактические значения содержания белка и жира ниже заявленных», — отметили специалисты.

На основании исследований специалисты в целом сделали вывод о безопасности продукции торговых марок – производителей плавленых сыров, но практически во всех исследованных сырах белка было меньше, чем установлено опережающими требованиями стандарта Роскачества, а лактозы, наоборот, больше.

Первое исследование в категории пастообразных плавленых сыров было проведено в 2019 году. Тогда из 20 товаров ни одному не удалось получить более 4,6 балла из пяти возможных.

Ранее, 1 октября, Роскачество опубликовало данные об исследовании минеральной воды. Специалисты проверили продукцию 32 популярных торговых марок по 45 показателям химической безопасности, органолептики и достоверности маркировки.